رسالة مرعبة من اللاعب الأرجنتيني المفقود

'أبي، أنا خائف للغاية' كانت هذه آخر رسالة بعث بها اللاعب الأرجنتيني المفقود إيميليانو سالا المنتقل حديثا من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الويلزي المشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز، بحسب ما أفادت تقارير صحفية الأربعاء. سالا الذي وقع السبت عقد انتقاله من نانت الى كارديف بصفقة بلغت 17 مليون يورو، فقد أثره ليل الاثنين عندما كان عائدا برفقة شخص آخر إلى كارديف من نانت، على متن طائرة من طراز "بايبر بيه أيه-46 ماليبو". ووفقا للرسالة الصوتية التي بعث بها سالا عبر واتساب إلى الأصدقاء والأقارب، عبر فيها عن قلقه الشديد من الطائرة "أنا على متن طائرة تبدو أنها ستتفكك وأنا ذاهب إلى كارديف". وأردف سالا قائلا في رسالته، حسب ما أفادت به وسائل إعلام أرجنتينية "إذا لم تصلكم أي أخبار عني في غضون ساعة ونصف، فلا أعرف ما إذا كانوا سيرسلون أناسا للبحث عني، لأنهم لن يجدونني. أبي، أنا خائف للغاية".

​أربعة احتمالات وتعمل فرق الإنقاذ على أساس فرضية أن سالا ميت وأكدت الشرطة الأربعاء "لقد استأنفنا البحث"، موضحة "أقلعت طائرتان وستبحثان في منطقة مستهدفة نعتقد أنها أعلى احتمال للعثور على أي شيء، بناء على مراجعة المد والجزر والطقس منذ اختفائها (الطائرة)". وواصلت "سيتم البحث من الجو في المناطق الساحلية حول ألديرني (الجزيرة القريبة) والصخور والجزر". وذكرت شرطة غورنسي أن عملية البحث استمرت 15 ساعة الثلاثاء وغطت منطقة مساحتها 1555 كيلومترا مربعا ورصدت "عددا من الأشياء الطافية في المياه".

وأضافت "لم نعثر على أي علامات تتعلق بمن كانوا على متنها. اذا كانوا هبطوا على المياه، فإن فرص النجاة في هذه المرحلة هي لسوء الحظ ضئيلة". وقالت الشرطة إنها تعمل في بحثها على أساس أربع فرضيات هي: أن من كانوا بالطائرة هبطوا منها في مكان ما ولم يتمكنوا من إجراء اتصال، أو أنهم هبطوا على الماء والتقطهم قارب او سفينة عابرة ولم يتمكنوا من إجراء اتصال، أو أنهم اتسخدموا طوف النجاة الذي كان موجودا على الطائرة، أو أن الطائرة تحطمت لدى هبوطها تاركة إياهم في المياه.

​الوداع الأخير نادي نانت الذي تركه سالا للانضمام إلى كارديف سيتي، ألغى تدريبه صباح الثلاثاء بعد تلقي اللاعبين الخبر، وتم تأجيل مباراة النادي التي كانت مقررة الأربعاء ضد سانوا-سانت-غراتيان في الدور الرابع لمسابقة الكأس المحلية، إلى الأحد المقبل. وكان اللاعب الأرجنتيني عاد الاثنين إلى مركز التدريبات الخاص بنانت، لأخذ آخر حوائجه، وقد نشر النادي الفرنسي عبر "تويتر" صورة للاعب محاطا بزملائه السابقين.