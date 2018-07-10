رسالة من رونالدو لجمهور ريال مدريد: أرجوكم افهموني!

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى مشجعي نادي ريال مدريد نشرت على موقع النادي الإسباني الثلاثاء، بعد رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقال رونالدوالذى قضى تسعة أعوام في "النادي الملكي" إن هذه الأعوام كانت "أسعد أيام حياته".

وأضاف النجم البرتغالي: "أشعر بأن الوقت قد حان لأبدأ مرحلة جديدة في حياتي ولهذا طلبت من النادي أن يوافق على انتقالي. وأطلب من الجميع خاصة جمهوري، أرجوكم افهموني".

وحصد كريستيانو رونالدو الذي يبلغ من العمر 33 عاما مع النادي الإسباني على بطولتي دوري وأربع بطولات دوري أبطال أوروبا.

وتابع رونالدو: "هذه السنوات التسع كانت مميزة، لقد كان وقتا مليئا بالمشاعر لكنه كان صعبا أيضا لأن ريال مدريد يتطلب مستوى مرتفعا ... أعرف جيدا أنني لن أنسى هذا، لقد استمتعت بكرة القدم بطريقة غير تقليدية".

واتفق ريال مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي على انتقال رونالدو إلى "السيدة العجوز" في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و 2016 و2017.

وخرجت البرتغال من كأس العالم 2018 أمام الأوروغواي في دور الـ16.