رسالة من مشرعين أميركيين لبن سلمان بشأن اليمن

أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز الأربعاء أن أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي "أحيوا مساعي للضغط على السعودية بسبب حقوق الإنسان"، إذ طالبوا المملكة "بالوفاء بالتزامها بتقديم 750 مليون دولار" هذا العام لمساعدة الشعب اليمني، بحسب الوكالة.

وأشادت الرسالة التي أرسلت إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الثلاثاء بمساهمات السعودية السابقة في مساعدات اليمن، لكنها قالت إن المملكة لم تقدم إلا "نسبة ضئيلة" من التزاماتها الحالية البالغ قوامها 750 مليون دولار.

وأضافت أن الأمم المتحدة تعول على ذلك التمويل لدعم برامج توفر تطعيمات ضد أمراض وأغذية ووقودا وأدوية.

وقالت الرسالة: "إذا لم يصل التمويل بحلول نهاية أكتوبر، فسيفقد خمسة ملايين شخص الوصول إلى المياه النقية في بلد يواجه أكبر تفش للكوليرا في التاريخ الحديث".

ويتصدر الموقعين على الرسالة السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي والسيناتور الجمهوري تود يانغ، وهما من أبرز المشرعين المطالبين برد أميركي قوي على السعودية بخصوص سجل المملكة في حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بدورها في حرب اليمن.

ويخطط ميرفي ويانج لطرح تصويت جديد بمجلس الشيوخ خلال الأسابيع القليلة القادمة بخصوص المساعدة الأمنية الأميركية للسعودية مستغلين بندا في قانون حقوق الإنسان الأميركي يسمح للكونغرس بطلب تصويت على ممارسات أي بلد بشأن حقوق الإنسان.

وانتقد مسؤولون في الأمم المتحدة عدة دول "لتقاعسها" عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المساعدات. وحذرت المنظمة الدولية في 21 أغسطس الماضي من أن 22 برنامج مساعدات في اليمن ستضطر للتوقف إذا لم تقدم الدول ما تعهدت به من أموال.



