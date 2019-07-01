رسميا.. الغزواني رئيسا لموريتانيا وواشنطن تهنئ

أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا انتخاب محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للجمهورية رسميا، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 22 يونيو الماضي.

وقال المجلس أن الغزواني سيتسم مهامه رسميا رئيسا للبلاد يوم 2 أغسطس القادم.



وأوضح المجلس زوال اليوم الإثنين في نواكشوط، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 62.63 في المئة، بعدد مصوتين بلغ 928 ألفا و772 مصوت.

وهنأت السفارة الأميركية في نواكشوط الرئيس المنتخب في بيان وأكدت على تطلعها للعمل معه في العديد من مجالات التعاون بين البلدين.

وهذه النتائج النهائية للانتخابات:



- محمد ولد الشيخ الغزواني حصل على 483007 بنسبة 52 في المئة.

- سيدي محمد بوبكر بوسالف حصل على 165995 بنسبة 17.87 في المئة.



- بيرام الداه الداه اعبيد حصل على 172649 بنسبة 18.59 في المئة.



- محمد سيدي مولود حصل على 22656 بنسبة 2.44 في المئة.



- محمد الأمين المرتجي الوافي حصل على 3688 بنسبة 0.40 في المئة.



- حاميدو بابا كان حصل على 80777 بنسبة 8.70 في المئة.