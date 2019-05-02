رسميا.. انتهاء الإعفاءات لشراء النفط الإيراني

انتهت الخميس فترة الإعفاء التي منحتها الولايات المتحدة لثماني دول وسمحت بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني.

واعتبارا من اليوم ستواجه الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أن الهدف من وراء إنهاء هذه الإعفاءات هو تحقيق "صادرات صفر" من النفط الخام لإيران.

وعاودت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران وست قوى عالمية في 2015 بهدف كبح برنامج طهران النووي.

لكن واشنطن سمحت في بداية الأمر لأكبر ثمانية مستوردين للنفط الإيراني بمواصلة الاستيراد على نطاق محدود لمدة ستة أشهر.

وأوقف أكبر مشترين للنفط الإيراني، وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وتايوان واليونان وإيطاليا، الاستيراد رغم حصولهم على إعفاءات.

وتقول واشنطن إن العقوبات التي فرضتها على طهران حرمت الحكومة الإيرانية من نحو 10 مليارات دولار من إيرادات النفط منذ أيار/مايو الماضي.