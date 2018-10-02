واشنطن: تسليم إس-300 لسورية تصعيد خطير

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت الثلاثاء إنها لا تستطيع تأكيد التقارير حول إرسال صوارخ إس-300 الروسية إلى سورية.

وأضافت في حديث للصحافيين "آمل ألا يكونوا قد أرسلوها، ستكون تصعيدا خطيرا".

وكانت روسيا أعلنت الثلاثاء أنها سلمت سورية نظام صواريخ أرض جو من طراز إس-300، على الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية من أن بيع هذه الأسلحة سيشجع إيران ويصعد الحرب السورية.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع أن "العمل انتهى" الإثنين.

وأضاف أن النظام سيعزز أمن العسكريين الروس في سورية.

وحذرت إسرائيل في وقت سابق روسيا من تداعيات هذا القرار، مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ عمليات في سورية.

وكان البيت الأبيض أعرب عن أمله بأن تعيد روسيا النظر في هذه الخطوة، ووصفها بأنها تمثل "تصعيدا كبيرا" في الحرب الدائرة في سورية.

وجاءت خطوة موسكو هذه بعد نحو أسبوعين من سقوط طائرة استطلاع روسية بنيران مضادات سورية ومقتل طاقمها المكون من 15 شخصا، وحملت موسكو في حينه إسرائيل المسؤولية عن ذلك.