الصحة العالمية تصنف 'مدمني ألعاب الفيديو'

أصبح مدمنو ألعاب الفيديو رسميا في عداد المرضى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

المنظمة التابعة للأمم المتحدة قررت وضع "اضطراب الألعاب" ضمن تصنيف "الاضطربات الناتجة عن السلوك الإدماني" في إطار الطبعة الـ11 من "التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشكلات المتعلقة بالصحة".

وكانت المنظمة قد اقترحت في حزيران/يونيو الماضي تصنيف الأشخاص الذين دخلوا دائرة الإدمان على ألعاب الفيديو باعتبارهم مرضى، وفي الاجتماع السنوي الذي عقدته المنظمة السبت الماضي، وافق الأعضاء على المقترح ضمن موافقتهم على الطبعة الجديدة من التصنيف العالمي.

ووصفت إدمان الألعاب بأنه "نمط مستمر أو متكرر يؤدي إلى ضعف التحكم في الألعاب، ما يؤدي إلى إعطاء أولوية متزايدة للألعاب إلى حد تأخذ فيه الأولوية على اهتمامات الحياة الأخرى والأنشطة اليومية والاستمرار في الألعاب على الرغم من حدوث عواقب سلبية".

لكن هذا القرار قوبل بانتقادات من منظمات مثل "تحالف ألعاب الفيديو" وهو تحالف شركات تنتج ألعاب فيديو. وقال التحالف إن منتجاته تنتج ألعابا "ذات قيمة تعليمية وترفيهية" لأكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم.

الجمعية الأميركية للطب النفسي، من ناحيتها، لا تزال تدرس تصنيف هذه الحالة الإدمانية باعتبارها مرضا نفسيا، وقالت إن الأبحاث حول هذه القضية لا تزال جارية.

أندرو برزيبيلسكي، مدير الأبحاث في معهد أكسفورد للإنترنت كان قد نشر مقالا أشار فيه إلى أن تحركات الصحة العالمية في هذا الاتجاه "سابقة لأوانها".

لكن كينيتشيرو يوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة سوني قال إننا يجب أن "نأخذ مسألة إدمان الألعاب على محمل الجد وأن نتخذ تدابير مضادة".

وتظهر بعض الأرقام أن 2.6 مليار شخص في العالم يلعبون ألعاب الفيديو بشكل منتظم، حسب جمعية برمجيات الترفيه الأميركية، والتي تتوقع ارتفاع عائدات صناعة ألعاب الفيديو عبر المنصات الرقمية المختلفة إلى 180 مليار دولار في 2020.