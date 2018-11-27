رسميا.. نهائي ليبرتادوريس خارج الأرجنتين

قال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" الثلاثاء إن نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز سيقام في الثامن أو التاسع من الشهر المقبل خارج الأرجنتين.

وأكد الكونميبول في بيان أن المباراة يجب تجنب إقامتها في بوينس آيرس، لكنه لم يحدد مكانا بديلا.

ويأتي القرار بعد أن تسبب شغب الجماهير في تأجيل المباراة التي كانت مقررة السبت الماضي.

وبعد التعادل 2-2 في الذهاب، كان من المنتظر أن يلتقي عملاقا الأرجنتين في مباراة الإياب الحاسمة على ملعب ريفر بليت لكن اللقاء ألغي عقب إصابة عدد من لاعبي بوكا بعد هجوم من مشجعي ريفر على حافلة الفريق.

وهذه المرة الأولى التي يقام فيها نهائي البطولة القارية بين فريقين أرجنتينيين، ويعود الفوز الأخير لبوكا جونيورز بالبطولة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس، أما ريفر بليت فيسعى إلى التتويج به للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2015.

وسيكون هذا النهائي الأخير بنظام الذهاب والإياب لنهائي البطولة، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية اعتبارا من العام المقبل، على أن يقام النهائي الأول في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وسيمثل الفائز باللقب، أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في كانون الاول/ديسمبر المقبل.