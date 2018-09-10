انتقادات لرسم كاريكاتوري يسخر من سيرينا وليامز

أثار رسم كاريكاتوري نشرته صحيفة هيرالد صن الأسترالية ويسخر من لاعبة التنس الأميركية سيرينا وليامز ضجة في الولايات المتحدة بعد أن اعتبره الكثيرون يحمل تمييزا "عنصريا وجنسيا".

وأظهر الرسم الكاريكاتوري للصحيفة وليامز وهي تدوس على مضربها، بينما يتحدث الحكم في الخلفية إلى منافستاها اليابانية نعومي أوساكا ويطلب منها السماح لسيرينا بالفوز.

ومن بين العديد من المشاهير والصحافيين الرياضيين انتقدت الكاتبة البريطانية جي كي راولنغ وهي مؤلفة سلسلة هاري بوتر، الرسم الكاريكاتوري وقالت ساخرة في تغريدة " حسنا فعلتم عندما قللتم من قدر واحدة من أعظم النساء الرياضيات في العالم".

وشن الكثير من المغردين هجوما على الفنان المسؤول عن الرسم الكاريكاتوري ووصفوه بـ"العنصري".

وشهدت المباراة النهائية لبطولة أميركا المفتوحة للتنس التي أقيمت السبت وانتهت بفوز اليابانية نعومي أوساكا على سيرينا وليامز توقف اللعب عدة مرات بسبب خلافات بين وليامز وحكم المباراة الذي وجه لها ثلاث مخالفات.

واتهمت وليامز الحكم بأنه "لص" و"كاذب"، وصولا لحد التلميح بعد المباراة إلى أنها تعرضت لتمييز من الحكم على أساس الجنس.