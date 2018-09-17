ترامب: إعلان مهم بشأن التجارة مع الصين سيصدر الاثنين

أكد الرئيس دونالد ترامب أن "إعلانا مهما" بشأن التجارة مع الصين سيصدر بعد إقفال أسواق البورصة الاثنين، وذلك ردا على سؤال حول عزمه فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار.

وقال ترامب من دون أن يقدم تفاصيل حول لائحة البضائع التي ستشملها الرسوم الجديدة "النتيجة ستكون دخول الكثير من المال إلى خزينة الولايات المتحدة".

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أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن قريبا فرض رسوم جديدة على بضائع صينية.

وقال كادلو إن الرئيس الأميركي "غير راض" عن المحادثات التجارية مع الصين، مضيفا في تصريح لشبكة CNBC "اعتقادي أن إعلانات جديدة ستصدر قريبا".

ورفض المسؤول إعطاء تفاصيل عن الرسوم المرتقبة، لكنه أشار إلى أن التقارير الإخبارية التي تتحدث عن أن ترامب سيفرض 10 في المئة من الرسوم على 200 مليار دولار من الواردات الصينية "صحيحة تقريبا".

وكانت صحيفتا واشنطن بوست ووول ستريت جورنال قد أوردتا نهاية الأسبوع الماضي أن الرئيس ترامب مصمم على إعلان فرض رسوم جمركية "في الأيام القادمة" على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.



وقالت الصحيفتان نقلا عن مصادر لم تكشفها، إن الرسوم ستكون بنسبة 10 في المئة بدلا من 25 في المئة كما أشير إليها سابقا.



وفرضت واشنطن منذ بداية تموز/يوليو رسوما على منتجات صينية تورد للولايات المتحدة قيمتها 50 مليار دولار سنويا. وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على منتجات الصلب و10 في المئة على منتجات الألمنيوم الصينية.