طليب: استخدمت مصحفي الشخصي

قالت عضوة مجلس النواب الأميركي رشيدة طليب، إنها استخدمت في احتفالية القسم مصحفا شخصيا حصلت منذ 25 عاما من صديق.

وكانت وسائل إعلام قالت إن طليب استخدمت المصحف الخاص بتوماس جيفرسون ثالث رئيس للولايات المتحدة، والذي ترجمه إلى الإنكليزية جورج سال عام 1734.

وقالت طليب في تغريدة الأحد، "لقد استخدمت مصحفي الخاص في احتفالية القسم، والذي قد أهداه لي صديق مفضل منذ 25 سنة".

وأضافت قائلة: "ملاحظة: لم استخدم مصحف جيفرسون كما أشيع، كنت أريد أن يكون الأمر شخصيا أكثر وخاصا بي".

ويؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية في مراسم يقسم خلالها هؤلاء على كتب بعضها ديني. لكن وجود مسلمين ضمن الفائزين بمقاعد مجلس النواب يعني أن بعضهم يستخدم القرآن.

وقد أشار مؤرخون إلى أن امتلاك الرئيس جيفرسون للمصحف يعود إلى فضوله حول وجهات النظر الدينية المختلفة.

وحصل جيفرسون على المصحف عندما كان شابا يدرس القانون، وربما قرأه في إطار سعيه لفهم تأثير الإسلام على بعض الأنظمة القانونية في العالم، بشكل أفضل، بحسب مؤرخين.