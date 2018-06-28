رغم إلغاء المناورات.. واشنطن لن تخفض قواتها في كوريا الجنوبية

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لنظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها المتمركزة حاليا في شبه الجزيرة الكورية.

وقال ماتيس خلال مؤتمر صحافي في سول: "الالتزام الأميركي تجاه كوريا الجنوبية لا يزال صارما. الولايات المتحدة ستواصل استخدام كامل قدراتها الدبلوماسية والعسكرية لدعم هذا الالتزام".

وحملت كلمات ماتيس رسالة طمأنة واضحة للكوريين الجنوبيين في أعقاب إلغاء مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين كانت مقررة في وقت لاحق هذا العام.

وأضاف الوزير الأميركي أن القرار الذي صدر مؤخرا بتعليق مناورات "فريدم غارديان" يخلق فرصة "متزايدة لدبلوماسيينا من أجل التفاوض، ما يزيد من احتمالات التوصل إلى حل سلمي في شبه الجزيرة الكورية".

وكان قد تم اتخاذ قرار الإلغاء في أعقاب القمة التاريخية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويتمركز نحو 28500 جندي أميركي حاليا في كوريا الجنوبية.