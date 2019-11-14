رغم التهدئة.. إسرائيل ترد على صواريخ وتقصف أهدافا في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من ليل الخميس، أنه يستهدف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

ويأتي هذا بعدما دوت صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع بوم الخميس.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع تويتر

وأعلن الجيش أنه رصد عدة قذائف صاروخية أطلقت ثلاث مرات، آخرها كان رصد لقذيفتين اعترضتهما القبة الحديدية.

وكان مسؤولون مصريون وفلسطينيون قد أعلنوا الأربعاء التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" والفصائل يدخل حيز التنفيذ صباح الخميس.

وتأتي التهدئة بعد ثلاثة أيام من ضربة إسرائيلية قتلت القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بهاء أبو العطا، تلاها إطلاق عشرات القذائف من غزة، وضربات جوية إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا.