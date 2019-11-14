رغم التهديد بالعقوبة.. لاعب عراقي يتضامن مع التظاهرات خلال مباراة إيران

ظهر لاعب عراقي الخميس وهو يرتدي كمامة خلال الاحتفال بتسجيل الهدف الأول للمنتخب العراقي ضد نظيره الإيراني ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر وكأس الأمم الأسيوية.

وبعد أن سجل مهاجم المنتخب العراقي مهند علي (ميمي) هدف التقدم في الدقيقة 11، احتفل زميله صفاء هادي بالهدف على طريقته بعد أن ارتدى كمامة، في إشارة إلى ما يتعرض له المتظاهرون في العراق من غازات مسيلة للدموع.

وكانت مصادر عراقية ذكرت أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حذر لاعبي المنتخب العراقي من ارتداء كمامات قبيل انطلاق المباراة أمام إيران،، باعتبار أن "هذا الأمر سياسي ولا يجوز اقحامه في الرياضة".

وقتل أكثر من 320 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت في العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي، نتيجة استخدام قوات الامن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المحتجين.