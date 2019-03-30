رغم الحظر.. تظاهرات جديدة للسترات الصفراء

احتشد متظاهرو السترات الصفراء في عدة مدن فرنسية بينها باريس وبوردو لدعم ناشطة أصيبت في مواجهة مع الشرطة.

وبدأ الاحتجاج الرئيسي في باريس عبر الضفة اليسرى وبرج إيفل، فيما منعت السلطات التظاهر حول منطقة الشانزليزيه، بسبب أعمال الشغب والتخريب الأخيرة.

ولم يعق حظر الاحتجاجات أو الإصابات المتكررة على مدى 20 أسبوعا مؤيدي السترات الصفراء من التظاهر، وانتشرت الدعوة للاحتجاج السبت على الإنترنت تحت عنوان "نحن جميعا جنفيف!".

وجنفيف ليغاي، هي ناشطة مناهضة للعولمة في الـ73 من عمرها أصيبت بجروح في الرأس في مدينة نيس الجنوبية الأسبوع الماضي. وقال مدعي نيس إن ضابط شرطة دفعها.

يذكر أن الاحتجاجات بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر لرفض زيادات في ضريبة الوقود، لكنها توسعت إلى رفض أوسع لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، والتي يقول المحتجون إنها تفضل الشركات والأثرياء على العمال الفرنسيين العاديين.

وحكم على إريك درويه وهو أحد قادة "السترات الصفراء" الجمعة في باريس بدفع غرامة بقيمة ألفي يورو بسبب تنظيمه تجمعين من دون ترخيص في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.









