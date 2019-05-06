رغم القيظ والصوم.. السودانيون مستمرون في الاعتصام

رغم ارتفاع درجات الحرارة ودخول شهر رمضان، يواصل المحتجون السودانيون اعتصامهم أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، في ظل غياب بوادر حل للخلاف بين المجلس العسكري والثوار، بعد مرور 30 يوما على إسقاط نظام عمر البشير.

المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج قال إن الاستعدادات لشهر رمضان تسير على قدم وساق وسط تزايد أعداد المعتصمين الذين يطالبون بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

يقول التاج لموقع الحرة: "نصبنا خياما ضخمة مجهزة بمكيفات هواء كبيرة، الجميع على استعداد للصيام أمام مقر الجيش حتى في هذا القيظ ودرجة الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية، إلى أن تتحقق مطالب الشعب السوداني الصامد والمصر على مدنية الدولة".