رغم الهدنة.. اشتباكات عنيفة في الحديدة

اندلعت اشتباكات عنيفة واستهدفت غارات جوية مناطق متفرقة في محافظة الحديدة غرب اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية الأحد.

ويأتي هذا التصعيد رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في السويد في محادثات السلام اليمنية.

وقال مصدر في القوات الموالية للحكومة إن 29 مسلحا على الأقل قتلوا، بينهم 22 من الحوثيين في الاشتباكات والغارات في المحافظة ليل السبت.

وأكد المصدر نفسه أسر سبعة من مقاتلي الحوثيين خلال هجوم في الدريهمي جنوب المحافظة.

وتحدثت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين الأحد عن "أكثر من خمسين قذيفة مدفعية وأكثر من سبع غارات خلال الساعات الماضية" في الدريهمي.

وتأتي الاشتباكات بعد أن توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون في محادثات في السويد استمرت لأسبوع واختتمت الخميس، إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد منذ أشهر مواجهات على جبهات عدة.

بدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.