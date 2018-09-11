رغم مرور 17 عاما.. ضحايا جدد لهجمات الـ11 من سبتمبر

رغم مرور 17 عاما على اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، لا يزال يتوفى ناجون من الهجمات الإرهابية جراء آثارها الصحية القاتلة.

وفي ذاك اليوم المأسوي، قتل نحو 2997 شخصا بشكل مباشر بسبب الهجمات، معظمهم كانوا داخل برجي مركز التجارة العالمي فيما قتل آخرون كانوا في البنتاغون و في الطائرة التي سقطت في بنسلفانيا.

وخلال السنوات اللاحقة، عانى آلاف من الإصابات المباشرة، بينما توفي آلاف آخرون بسبب الأمراض التي أصيبوا بها خلال الحادث.

وفي 31 آب/أغسطس من هذا العام، أنفق نحو 4.3 مليار دولار كتعويضات لضحايا الحادث الذين بلغ عددهم 20874 من المطالبين المؤهلين لأخذ تعويضات من صندوق ضحايا 11 أيلول/سبتمبر الذي أنشأه الكونغرس.

ومن بين أولئك الذين حصلوا على التعويضات، 16 ألفا معظمهم ممن شارك في عمليات الإنقاذ وإزالة الحطام عقب الهجمات، مثل عناصر الشرطة والإطفاء ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) من المدينة وما حولها.

ويقول رئيس إدارة شرطة نيويورك تيرينس موناهان في مقابلة مع شبكة آيه بي سي الأميركية: "حتى هذا اليوم، ما زلنا نفقد ضباطا كل عام بسبب آثار 11 أيلول/سبتمبر".

وقتل نحو 23 شرطيا من شرطة نيويورك في برج التجارة العالمي في 11 أيلول/سبتمبر 2001، وخلال الـ17 عاما اللاحقة توفي نحو 156 بسبب الأمراض التي أصيبوا بها جراء تعرضهم للتراب والأبخرة السامة الناتجة عن تحطم البرجين.

وتوفي نحو 182 عنصر إطفاء بسبب الأمراض التي أصيبوا بها في يوم الواقعة، كان آخرهم نحو 18 شخصا خلال الـ 12 شهرا الماضية، وفقا لدائرة إطفاء نيويورك. كما توفي نحو 15 عنصرا من مكتب التحقيقات الفدرالي مؤخرا بأمراض مرتبطة بهجمات الـ11 من سبتمبر.

وقال مسؤول في وزارة العدل الأميركية في تصريحات صحافية إن أحد الضباط المتقاعدين وصف له مكان الهجمات بأنه "بالوعة سرطان".