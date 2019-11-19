رغم نجاحه في قيادة المنتخب الإسباني.. توقعات بإقالة مورينو

رغم نجاح المدرب روبرت مورينو في قيادة المنتخب الإسباني خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، واختتامه الاثنين مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا بفوز عريض على رومانيا، فإن الاتحاد الإسباني قد يعلن إقالته الثلاثاء.

وقالت تقارير صحفية إسبانية إن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس سيعلن الثلاثاء في مؤتمر صحفي إقالة مورينو وإعادة تعيين المدرب السابق لويس إنريكي.

وكان مورينو قد وقع عقدا في شهر يونيو الماضي لقيادة الفريق بعد استقالة إنريكي بعد مرض ابنته، لكنها توفيت لاحقا.

وخلال تلك الفترة التي قضاها مورينو في قيادة المنتخب الإسباني خاض ست مباريات فاز في أربعة منها وتعادل في اثنتين، ونجح في تصدر مجموعته الأوروبية المؤهلة لكأس أوروبا 2020.

وفاز المنتخب الإسباني الاثنين على نظيره الروماني بخماسية نظيفة ضمن منافسات المجموعة السادسة للجولة الأخيرة ليضمن وضعه في المستوى الأول خلال القرعة المقررة في 30 الشهر الحالي لنهائيات كأس أوروبا، بعد احتلاله صدارة المجموعة برصيد 26 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادلين في عشر مباريات.

وقالت التقارير إن رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس سيخرج في مؤتمر صحفي الثلاثاء، وستكون حجته أمام الصحفيين أنه وعد لويس إنريكي بأن مكانه محجوز في المنتخب أثناء تقديم استقالته.

ورفض مورينو الاثنين التعليق على قرار الإقالة، ومن المقرر أن يحصل مورينو على تعويض مادي مقابل إقالته.