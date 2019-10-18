رغم وقف إطلاق النار.. قتلى في غارة تركية شمالي سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة بمقتل خمسة مدنيين في غارة جوية تركية قرب بلدة رأس العين الحدودية، وذلك غداة إعلان واشنطن وأنقرة عن اتفاق لوقف لإطلاق النار بعد تسعة أيام من الهجوم التركي ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الغارة التركية استهدفت قرية باب الخير شرقي رأس العين.

من جهة ثانية أشار المرصد على حصول "اشتباكات متقطعة وإطلاق قذائف مدفعية"، في رأس العين التي تسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها على نحو نصف مساحتها.

وشاهدت مراسلة لفرانس برس على الجانب التركي من الحدود سحب دخان تتصاعد من رأس العين، كما أفادت عن سماع دوي قصف مدفعي.

وبموجب اتفاق انتزعه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في أنقرة، وافقت تركيا الخميس على تعليق هجومها في شمال شرق سوريا مشترطة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية خلال خمسة أيام.

وخلال تسعة أيام من الهجوم، تمكنت تركيا والفصائل السورية الموالية لها من السيطرة على منطقة واسعة بطول 120 كيلومتراً تمتد بين أطراف بلدة رأس العين (شمال الحسكة) ومدينة تل أبيض (شمال الرقة)، وقد بلغ عمقها في بعض المناطق أكثر من 30 كيلومتراً.

وتركزت المعارك خلال الأيام الأخيرة في بلدة رأس العين التي تخوض فيها قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلين الأكراد، مقاومة شرسة.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية طالبت الخميس بفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين والجرحى المحاصرين، وأرسلت الجمعة قافلة إلى المدينة في محاولة لإخراج الجرحى منها.

وقال حسن أمين، مدير مستشفى تل تمر جنوب رأس العين، لوكالة فرانس برس "تم ارسال فريق طبي لإخراج الجرحى من مدينة رأس العين"، مشيرا إلى أن "وضعهم خطير والعدد كبير".

وأفاد بوصول سبعة جرحى إلى المستشفى أصيبوا في محيط رأس العين.