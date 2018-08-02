رفات قتلى أميركيين في هاواي بعد 65 عاما من الحرب الكورية

وصل إلى ولاية هاواي الأربعاء رفات عسكريين أميركيين قضوا في الحرب الكورية (1950-1953)، وقد أقيمت مراسم رسمية في قاعدة بيرل هاربر هيكام في الولاية، بحضور عائلات، ونائب الرئيس مايك بنس.

وعلى تويتر، قدم الرئيس دونالد ترامب الشكر لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لوفائه بوعده بإعادة الرفات، وأعرب عن تطلعه للقائه "قريبا".

وأظهرت لقطات مصورة وصول الصناديق التي تحمل الرفات وخروجها من الطائرة، القادمة من كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يبدأ خبراء في الجيش الأميركي عملية تحليل هذا الرفات والتي ربما تستغرق وقتا طويلا.

وسيقوم الخبراء بمطابقة عينات من الحامض النووي التي سلمتها عائلات الجنود المفقودين في تلك الحرب بالحامض النووي للبقايا البشرية التي سلمتها كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي جمعت ترامب بكيم في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.