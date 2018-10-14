رفضت الزواج منه.. اعتقال عراقي قتل ابنة عمه في ألمانيا

أعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق الأحد اعتقال رجل أيزيدي متهم بقتل ابنة عمه في ألمانيا بعد أن رفضت الزواج منه.

وقال المتحدث باسم شرطة محافظة دهوك هيمن سليمان لوكالة الأسوشيتدس بريس إن السلطات اعتقلت سفين نعمان بيسو (24 عاما) الجمعة الماضية، وهو محتجز حاليا في أحد سجون دهوك.

وأصدرت السلطات الألمانية والشرطة الدولية "الإنتربول" مذكرة قبض بحق بيسو في 2016، بعد أن أقدم على قتل ابنة عمه شيلان غازي بيسو (21) أثناء حفل زفاف في مدينة هانوفر على مرأى من جميع الحاضرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية كردية أن المتهم كان متواجدا في إقليم كردستان منذ نحو عام ونصف، ولإخفاء شخصيته، أجرى سلسلة عمليات تجميل لكي يصعب التعرف عليه.

وأضافت أن قوات الاستخبارات في إقليم كردستان كانت تقتفي أثره منذ ثلاثة أشهر، وحددت مكانه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه في مدينة ديربون على الحدود مع سورية.