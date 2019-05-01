رفضت الزواج قسرا، فقتلوها!

لقيت امرأة شابة تبلغ من العمر 20 عاما مصرعها في جنوب السودان بسبب رفضها لزيجة رتبت لها أسرتها من رجل ثري، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقال وزير إعلام ولاية شرق البحيرات تعبان أبيل إن والد الفتاة الشابة نيالوك ماغروك حاول "إجبارها على الزواج من رجل قدم 40 بقرة للعائلة كمهر وعندما رفضت قام إخوانها بضربها حتى الموت"، حسب ما نقلت عنه إذاعة "تمازج" المحلية.

وأضاف الوزير أن "الرجل المسؤول" عن مقتل الفتاة تم توقيفه وسيتم تقديمه للمحاكمة بتهمة القتل بالإضافة إلى والدها.

وأوضح أبيل أن "ذا عمل همجي يحتاج إلى تدخل فوري من الحكومة وتلك تعتبر الحادثة الثانية (في الولاية)، (ففي) العام الماضي فتاة حملت وعندما علم والدها ضربها حتى الموت".

ودانت منظمة العفو الدولية الحادث الذي وقع الجمعة قائلة إن "إرغام شخص ما على الزواج ضد إرادته يعد انتهاكا واضحا لدستور جنوب السودان وكذلك التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأضافت في بيان أن "الزواج (الإجباري) والقتل ليسا غير شرعيين فحسب، بل إنهما غير إنسانيين. نحن ندعو الحكومة إلى محاسبة الأفراد المسؤولين على الفور".

وتُزوّج العديد من الأسر في جنوب السودان بناتها بالقوة من أجل المهر، بما في ذلك فتيات دون سن 18 عاما.

وحسب دراسة حديثة لمنظمة الأمم المتحدة لطفولة (يونيسيف)، فإن حوالي 52 في المئة من الفتيات بجنوب السودان يتزوجن بحلول سن 18 عاما.

وتحظر المادة 15 من دستور جنوب السودان أي زيجة تعقد من دون "موافقة حرة وكاملة للرجل والمرأة المقبلين على الزواج".

ورغم ذلك، يقر مسؤولون بأن شيوع الزواج الإجباري وزواج القصر في جنوب السودان يمثلان مشكلتين كبيرتين يسعون لسن قوانين جديدة لمواجهتها.