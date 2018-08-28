رفض نصيحة الشيخ فنصب له كمينا وقطعه بالسكاكين!

رفض مواطن لبناني نصيحة شيخ، فنصب له الشيخ وأشقاؤه كمينا، وقتلوه تقطيعا بالسكاكين.

وأفادت المديرية العامة لقوات الأمن الداخلي في لبنان بأن تلاسنا حصل السبت في سوبرماركت بين شيخ ومواطن، تطور إلى تضارب بالسكاكين بعد تدخل أشقاء الشيخ، وأصيب المواطن بعدة طعنات أدت إلى وفاته.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن محمد عادل الدهيبي (44 عاما) شكا من غلاء الأسعار في سوبرماركت في بلدة برج اليهودية (شمالي لبنان)، حيث كان يصرف بطاقة إعاشة. وفي سياق الشكوى، تفوّه بعبارة "حل عن ربي".

الشيخ خالد الدهيبي (32 عاما) كان موجودا بالسوبرماركت. توجه بالحديث إلى المشتري قائلا: "ألا تعرف أن هذه الكلمة تعتبر كفرا؟".

رفض المواطن النصيحة، وأزاح الشيخ قائلا ألا دخل له. لحق الشيخ بالمواطن وبدأ الشجار. تقول وسائل إعلام لبنانية إن محمد الدهيبي رفع سكينا على الشيخ.

اتصل الشيخ بشقيقيه. نصب الثلاثة كمينا للرجل على أطراف البلدة. تقدم وسائل الإعلام اللبنانية روايات مفزعة عما حدث بعدها: أحد المهاجمين كان يحمل ساطورا شق به صدر الضحية وحاول إخراج قلبه. قطع المهاجمون كعبي الضحية لينزف حتى الموت. وجه الجناة له طعنات بالعشرات. تركوه لينزف ساعة دون إسعاف على الطريق!

وقالت قوات الأمن الداخلي إن "شعبة المعلومات" أوقفت أحد المهاجمين الأحد في مستشفى كان يتعالج فيها بعد إصابته بجروح خلال الشجار، فيما سلم الآخران أنفسهما إلى الأمن، مشيرة إلى أنهما أصيبا أيضا بطعنات سكين.

​الجريمة أثارت ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

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