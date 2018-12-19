الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء رفع أسعار الفائدة ربع نقطة لتصبح بين نطاق 2.25 و2.5 مئوية.

وخفض المركزي توقعاته للنمو والتضخم، إذ يتوقع نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3 في المئة في 2018، و2.3 في المئة في 2019.

وتوقع أن يبلغ التضخم 1.9 في المئة في العامين 2018 و2019.

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وعلى صعيد متصل ارتفعت مبيعات المنازل في أميركا على نحو غير متوقع في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكنها سجلت أكبر تراجع سنوي في سبعة أعوام ونصف العام، لتضاف إلى بيانات أخرى تعكس صورة قاتمة لسوق الإسكان.

وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين إن مبيعات المنازل القائمة زادت بنسبة 1.9 بالمئة إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 5.32 مليون وحدة الشهر الماضي.

ولم تجر تعديلات على وتيرة مبيعات أكتوبر تشرين الأول عند 5.22 مليون وحدة.

وهبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من مبيعات المنازل في أميركا، سبعة بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر، في أكبر هبوط سنوي منذ مايو أيار 2011.