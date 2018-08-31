رفع أسعار دخول الأجانب مواقع أثرية في محافظتين

رفعت مصر أسعار دخول السياح الأجانب المواقع الأثرية والمتاحف في القاهرة والأقصر.



وقال بيان لوزارة الآثار الخميس إن ارتفاع الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر سيطال نظام التذاكر المجمعة الذي يسمى "القاهرة باس" و "الأقصر باس".



وسيرتفع سعر التذكرة للزوار الدوريين من 80 إلى 100 دولار، بينما ستصبح أسعار تذاكر الطلبة 50 دولارا بدلا من 40.



وأشار البيان إلى أن تذكرة "الأقصر باس" الممتازة، والتي تتيح الدخول إلى مقبرتي الفرعون سيتى الأول والملكة نفرتاري، سترتفع من 160 إلى 200 دولار، فيما سترتفع تذاكر الطلبة من 80 إلى 100 دولار.



وتسعى مصر إلى زيادة عائداتها من السياحة بعد تراجعها في السنوات الماضية بسبب الاضطرابات السياسية. وأطلقت الحكومة حملات بملايين الدولارات للترويج للاكتشافات الأثرية الجديدة، وقامت بتعزيز الأمن حول المواقع التاريخية.