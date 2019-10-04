رفع حظر التجوال في بغداد بدءا من فجر السبت

أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي برفع حظر التجوال في بغداد بدءا من الساعة الخامسة صباحا من فجر السبت.

وتقرر حظر التجول في العاصمة العراقية ليل الأربعاء، ودخل حيز التنفيذ الخميس بأمر من السلطات عقب انطلاق مظاهرات في العاصمة بغداد ضد الفساد وارتفاع نسب البطالة في العراق.

والثلاثاء شهدت بغداد انطلاق حركة احتجاجية تطالب برحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل للشباب، امتدت لتطال معظم المدن الجنوبية.

وفي أول يوم من الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن تسع ضحايا (من بينهم رجل شرطة) برصاص رجال الأمن الذين كانوا يطلقون في الهواء لتفريق المتظاهرين، قبل أن ترتفع الحصيلة لتصل الجمعة، إلى 46 قتيلا على الأقل، فيما أكدت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق في وقت متأخر من ليل الجمعة ارتفاع العدد إلى 60 قتيلا.

وقد سقط بعض الضحايا بعمليات قنص غامضة لم يستبعد ناشطون وقوف إيران وراءها.

وإثر هذه الأحداث، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة إلى استقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات وسقوط العشرات في بغداد ومحافظات أخرى.

وقال الصدر في بيان حصل موقع "الحرة" على نسخة منه "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع) وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي".

وأضاف الصدر أن "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

والجمعة، حضت الأمم المتحدة، السلطات العراقية على التحقيق سريعًا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في تصريحات للصحافيين في جنيف "ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي".