بعد "الطريق المسدود".. رئيس إسرائيل يكلف الكنيست بترشيح أحد نوابه لتشكيل حكومة

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يكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين ظهر الخميس الكنيست بترشيح أحد نوابه لتشكيل الحكومة، بعد أن فشل بيني غانتس، المنافس الرئيسي لرئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، في تشكيل حكومة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يمكن ترشيح نائب يحصل على تأييد أكثر من 61 عضوا في الكنيست، البالغ مجموع أعضائه 120 عضوا.

ويمكن أن تتم إعادة طرح اسمي غانتس ونتانياهو لتشكيل ائتلاف.

ومن المقرر أن يعلن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت الخميس عن تقديم لوائح اتهام بحق نتانياهو في ثلاثة ملفات بتهم مختلفة، بعد أن أتم الإجراءات القانونية كافة بحقه.

وسيشكل تقديم لائحة الاتهام عقبة إضافية أمام نتانياهو للحصول على تأييد 61 نائبا.

يذكر أن إعلان غانتس أنه لن يفي بمهلة تنتهي منتصف ليل الأربعاء لتشكيل حكومة ائتلاف أوصل إسرائيل إلى طريق مسدود، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية والاقتصادية. وسبق أن فشل نتانياهو في محاولة مماثلة.

وبالنسبة لنتانياهو، فإن عدم فوزه بولاية خامسة في رئاسة الوزراء، أو تولي المنصب بالتناوب مع غانتس في إطار ائتلاف مقترح، ربما يزيد موقفه ضعفا في ظل احتمالات توجيه اتهامات فساد له.