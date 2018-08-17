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العراق

الغموض يحيط بوفاة رفيف الياسري

الدكتورة رفيف الياسري - من صفحتها على فيسبوك

رفض نقيب الأطباء العراقيين الدكتور عبد الأمير الشمري، الجمعة، الإدلاء لـ "الحرة" بأي تصريح حول وفاة طبيبة التجميل العراقية رفيف الياسري ليل الخميس في ظروف غامضة.

وعزا الشمري ذلك إلى عدم ظهور نتائج فحوص الطب العدلي في ظروف الوفاة.

وقالت وزارة الصحة العراقية إن الياسري "وصلت متوفاة إلى مستشفى الشيخ زايد في العاصمة بغداد" ونقل جثمانها "إلى دائرة الطب العدلي".

ونشر أصدقاء الياسري دعوة على فيسبوك لحضور تشييع رمزي لها في مركز التجميل الذي كانت تعمل فيه.

الياسري.. من مواليد عام 1985 كانت طبيبة تجميل معروفة على مستوى العراق والمنطقة، عرف عنها مهارتها في عملها إضافة إلى تطوعها للأعمال الخيرية إذ تكفلت برعاية العديد من المرضى المعوزين ولا سيما الأطفال.

الداخلية تشكيل لجنة للتحقيق وفاة الدكتورة رفيف الياسري وتدعو المواطنين إلى عدم تصديق الإشاعات
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الداخلية تشكيل لجنة للتحقيق وفاة الدكتورة رفيف الياسري وتدعو المواطنين إلى عدم تصديق الإشاعات

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الصمت الرسمي بعد وفاة الياسري أفسح المجال لإطلاق التخمينات ونشر الشائعات.

لكن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف توقع أن تكون "الوفاة طبيعية" مستبعدا إشاعات تحدثت عن دهس الطبيبة الياسري عمدا وتحدث لـ "الحرة" عن ضرورة احترام الخصوصية حتى ظهور نتائج الفحص الطبي العدلي المتوقعة خلال أيام.

من بغداد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف حول وفاة الدكتورة رفيف الياسري
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من بغداد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف حول وفاة الدكتورة رفيف الياسري

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