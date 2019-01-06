تحقيق بواقعة رقص في 'آيا صوفيا'

بدأت السلطات التركية الأحد، التحقيق في واقعة رقص داخل متحف آيا صوفيا بمدينة اسطنبول.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا لامرأة في متحف آيا صوفيا وهي ترقص الباليه، والتي اتضح لاحقا أنها سيدة أعمال تركية تدعى ليلى ألاتون.

وعقب تعرضها لانتقادات من الناشطين حذفت ألاتون الصور، إلا أن متابعيها احتفظوا بلقطات لصورها داخل المتحف.

وكانت ألاتون قد نشرت الصورة عبر حسابها على إنستغرام معلقة عليها بـ "ليلى في المتحف، تجولنا في مجموعة من 150 شخصا ورقصنا".

وعقب انتشار الصورة، نشر حساب المتحف على تويتر، تغريدة قال فيها إنهم بصدد فتح تحقيق حول الواقعة.

يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، نشرت عارضة الأزياء البلجيكية ماريا بابن، صورة لها وهي شبه عارية في متحف آيا صوفيا، ما آثار عاصفة جدل في وسائل الإعلام التركية حينها.

ويعتبر آيا صوفيا، الذي كان كنيسة ثم تحول إلى مسجد ثم متحف، من أهم المعالم الأثرية في تركيا، لما يحمله من أهمية دينية لكل من المسلمين والمسيحيين، وقومية أيضا عند الأتراك.