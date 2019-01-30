'رقم قياسي' للراغبين في رئاسة الجزائر

بلغ عدد الراغبين في دخول السباق الرئاسي بالجزائر 153 شخصا حتى الآن، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وجاء في الوثيقة التي نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه "تم استقبال 153 رسالة رغبة في الترشح على مستوى الوزارة، 14 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية، و139 رسالة لمترشحين أحرار".

ويشير العضو السابق في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الطاهر حبشي أن الجزائر لم يسبق وأن شهدت مثل هذا التنافس على منصب الرئيس.

وأضاف حبشي لـ"موقع الحرة" أن غالبية المرشحين سينسحبون عند اصطدامهم بشرط جمع 60 ألف توقيع الذي يفرضه الدستور على كل مرشح للرئاسة.

ولم يعلن الرئيس بوتفليقة (81 عاما) حتى الآن نيته الترشح لولاية جديدة، في الانتخابات الرئاسية التي تقام في 18 نيسان/أبريل.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر قد دعا على لسان منسق هيئة التسيير معاذ بو شارب إلى "استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مواصلة قيادة البلاد واستكمال تنفيذ برنامجه الإصلاحي والتنموي".

وهؤلاء أبرز من أعلنوا عزمهم الترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية:

علي غديري (64 عاما):

لواء متقاعد، تقلد عدة مناصب في الجيش الجزائري قبل أن يتفرغ للبحث الأكاديمي.

يعد أول مرشح من المؤسسة العسكرية ينافس على منصب الرئيس، وقد أبدى رغبة في إحداث قطيعة مع نظام بوتفليقة، واصفا مشروعه بـ "التأسيس لجمهورية ثانية".

عبد الرزاق مقري (58عاما):

هو رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، وقد أعلن عن نيته خوض غمار الرئاسيات، بعد أن قوبلت مبادرته بإرجاء تنظيم الانتخابات، وتمديد ولاية بوتفليقة بالرفض.

علي بن فليس (74عاما):

رئيس حكومة سابق، نافس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة لمرتين، في 2004، و2014.

يترأس حزب طلائع الحريات.

رشيد نكاز (47 عاما):

يشارك نكاز في انتخابات الرئاسة المقررة الربيع المقبل، كمترشح حر، لأن حزبه "حركة الشباب والتغيير" لم يحز بعد على الاعتماد.

نكاز أخفق في جمع التوقيعات خلال انتخابات 2014، لكنه "اتهم دوائر في السلطة بتعطيله" في آخر يوم لإيداع التوقيعات لدى المجلس الدستوري.

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بلعيد عبد العزيز (56 عاما):

سبق وأن ترشح في الانتخابات الرئاسية، وكان أصغر مرشح في هذا الاستحقاق عام 2014.

يرأس عبد العزيز حزب جبهة المستقبل منذ 2012، بعد أن كان واحدا من قيادات حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، ونائبا عنه في البرلمان لولايتين.

يذكر أن آخر موعد لتسجيل أسماء الراغبين في الترشح لدى المحكمة الدستورية، هو 4 آذار/مارس.