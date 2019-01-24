بركلة جزاء.. اليابان إلى نصف النهائي الآسيوي

أحرزت اليابان هدفا في الشوط الثاني من ركلة جزاء لتفوز 1-صفر على فيتنام الخميس وتتأهل إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في ظهور أول مليء بالأحداث لحكم الفيديو المساعد في البطولة القارية.

وتدخلت التكنولوجيا الجديدة مرتين في سير المباراة لصالح اليابان وضدها، إذ ألغى الحكم الإماراتي محمد عبد الله هدفا سجله القائد مايا يوشيدا في الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد بعد مراجعة الإعادة، قبل أن يحتسب ركلة جزاء سجل منها ريتسو دوان الهدف الوحيد.

واحتسب الحكم في البداية هدفا سجله يوشيدا مدافع ساوثامبتون بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 24، لكن حكم الفيديو، وهو الأسترالي كريستوفر بيث، أبلغ الحكم بوجود لمسة يد ضد لاعب اليابان.

وذهب الحكم لمراجعة الإعادة في شاشة على جانب الملعب، ليقرر بعدها إلغاء الهدف.

ولعب حكم الفيديو المساعد دورا مرة أخرى ليحتسب ركلة جزاء لصالح اليابان عندما نبه الحكم إلى وجود مخالفة لصالح دوان لاعب غرونينغن الهولندي داخل المنطقة ضد بوي تيين دونغ مدافع فيتنام.

وبعد مراجعة الإعادة أشار الحكم الإماراتي إلى علامة الجزاء، ونفذ دوان الركلة بنجاح في شباك حارس فيتنام الروسي المولد دانغ فان لام بعد مرور 57 دقيقة.

وصمدت اليابان، الفائزة باللقب أربع مرات، أمام هجوم فيتنام في الدقائق الأخيرة، وأهدر نغوين كونغ فونغ فرصة لإدراك التعادل في الدقيقة 89 عندما وجد نفسه غير مراقب خارج منطقة الجزاء مباشرة لكنه سدد فوق العارضة.

وتلتقي اليابان في الدور قبل النهائي مع الصين أو إيران يوم الاثنين القادم في العين.