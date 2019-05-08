خمسة تطبيقات يستخدمها الصائمون

يميل المسلمون خلال شهر رمضان إلى تحميل تطبيقات تخص شهر الصيام، لما تقدمه من خدمات تتعلق بمواقيت الإفطار والإمساك والأذان وخدمات الإفتاء والاستماع للقرآن الكريم.

ووفق متخصصين، فإن هذه أكثر خمسة تطبيقات يتم تحميلها خلال شهر رمضان:

إمساكية رمضان

يقدم هذا التطبيق خصائص عديدة ومفيدة خلال الشهر، منها "إعلانات" البرامج الدينية المعروفة على الفضائيات، وركن صلاة القيام من الحرم المكي، تقدم في قالب صوتي بجودة عالية، إضافة إلى "إمساكية" رمضان التي تتيح التعرف على وقت الإمساك والإفطار في جميع أقطار العالم.

رمضان 2019

صمم التطبيق لخدمة الصائمين خلال شهر الصيام من السنة الجارية، وهو تطبيق مجاني يتيح متابعة مواقيت الصلاة في جميع الأقطار.

يوفر التطبيق كذلك خدمة الأذان لتنبيه المصلين بوقت الصلاة، وتقويما للسنة الهجرية يضم أهم المواعيد الدينية.

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ختم القران

تطبيق "ختم القرآن" مجاني كذلك، يعمل على نظام الأندرويد ويوفر للمستخدمين إمكانية قراءة القرآن على الطريقة الورقية، كما أنه يساعد الراغب في ختم قرآن خلال الشهر في فترة زمنية يحددها المستخدم ومتابعة مستوى تقدمه في القراءة.

حقيبة الصائم

تشمل أغلب ما يحتاج إليه الصائم من فتاوى ونصائح طبية وتوجيهات إيمانية.

يحتوي على قسم خاص بالنساء، ولعل أهم جزئية في التطبيق هي الفتاوي التي تعطي أجوبة شافية عن عشرات الأسئلة الأكثر شيوعا في رمضان وحكمها على لسان العلماء.

زاد المسلم

تطبيق مجاني يعمل على نظام الأندرويد ويشمل كل ما يحتاج إليه المسلم.

يقدم خدمة قراءة المصحف من دون رابط إنترنت، كما يتيح التعرف على أحاديث وأدعية وأذكار رمضان.

يتيح التطبيق فرصة التعرف على قصص الأنبياء عبر ركن القصص، ويساعد على التعرف على سيرة أعلام الإسلام.