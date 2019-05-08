مشروب السوبيا.. سيد مائدة رمضان

تعتبر السوبيا من أشهر المشروبات الشعبية في المملكة السعودية، يكثر تناولها في رمضان بشكل خاص نظرًا لفوائدها الكثيرة، كما تنقله الأقوال المتواترة.

السوبيا تمد الجسم بالطاقة وتعوض نقص المياه بعد يوم طويل من الصيام، كما تساهم في تنظيم حركة الأمعاء بفضل مكونات الشوفان أو الشعير التي تمد الجسم بالألياف الغذائية.

سر انتشار المشروب يكمن في سهولة تحضيره بالبيوت، ومساهمته في استهلاك ما يبقى من الخبز القديم حتى لا يضيع.

يتم تحضير السوبيا بطريقتين، الأولى بتخمير الخبز الأسمر أو الأبيض مع الهيل والقرفة، والثانية عن طريق نقع الشوفان مع الهيل والقرفة وبعض المنكهات والملونات.

وقد ظهرت حديثا أنواع أخرى من السوبيا مثل التي تصنع على أساس جوز الهند أو ماء سلق الأرز، وكلاهما له طعم خاص، وسوبيا الزبيب ذات اللون الأحمر.

يتم إعداد السوبيا بطبخ الشعير بعد تنقيته من الشوائب ثم تبريده ونقعه في الماء لأكثر من يوم ثم يصفى عن طريق سكبه خلال قماش شفاف لإناء يسع الكمية، ثم يبرد لساعات حتى يصبح جاهزا للشرب

ترتبط أسماء عائلات عريقة في الحجاز بمشروب السوبيا، إذ عرفت بصناعتها للمشروب وتوارثت الصنعة جيلا بعد جيل.

ونظرا لاحتكاك سكان الحجاز بمواطنين من بلدان أخرى، انتقلت صنعة السوبيا من المملكة العربية السعودية إلى بلاد عربية أخرى مثل مصر، التي أصبحت فيها السوبيا من المشروبات المعروفة، لكن بلمسة مصرية خاصة.