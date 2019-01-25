رهف تغرد مجددا

عادت الفتاة السعودية اللاجئة إلى كندا رهف القنون إلى الأضواء مجددا بعد ما نشرت على تويتر السبت مقولة للمفكرة الألمانية روزا لوكسمبيرغ تدعو فيها إلى التمرد على الظلم.

وترجمت رهف إلى الإنكليزية مقولة لوكسمبورغ التي تقول "عندما يصبح الظلم قانونا، يصبح التمرد واجبا".