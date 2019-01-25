رهف تغرد مجددا

عادت الفتاة السعودية اللاجئة إلى كندا رهف القنون إلى الأضواء مجددا بعد ما نشرت على تويتر السبت مقولة للمفكرة الألمانية روزا لوكسمبيرغ تدعو فيها إلى التمرد على الظلم.
وترجمت رهف إلى الإنكليزية مقولة لوكسمبورغ التي تقول "عندما يصبح الظلم قانونا، يصبح التمرد واجبا".
وقد أثارت تغريدة رهف جدلا واسعا على وسائل التواصل بين منتقد لها، وآخر مشيد بعمق تفكيرها وجرأتها.
وأكدت رهف وقوفها إلى جانب الناشطات السعوديات المعتقلات ودعت في تغريدة أخرى إلى الإفراج عنهن، وعلى رأسهن لجين الهذلول:
وذاع صيت رهف في وسائل الإعلام العربية والأجنبية بعد ما هربت في مطلع هذا الشهر من أسرتها السعودية إلى تايلاند، ثم كندا حيث حصلت على حق اللجوء السياسي.