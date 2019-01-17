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السعودية
رهف تتذوق طعم الحرية
17 يناير، 2019
رهف تشارك متابعيها صورا لحياتها الجديدة في كندا.
1
رهف تشارك متابعيها تجربة النبيذ الأحمر
2
رهف محمد تشارك متبعيها تجربة فطور لحم الخنزير المقدد على الطريقة الكندية
3
رهف تستمع بكون من قهوة ستار باكس الشهيرة
4
رهف تشارك متابعيها درجات الحرارة المنخفضة في كندا
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