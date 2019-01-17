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رهف تتذوق طعم الحرية

رهف تشارك متابعيها صورا لحياتها الجديدة في كندا.
رهف تشارك متابعيها تجربة النبيذ الأحمر
1 رهف تشارك متابعيها تجربة النبيذ الأحمر
رهف محمد تشارك متبعيها تجربة فطور لحم الخنزير المقدد على الطريقة الكندية
2 رهف محمد تشارك متبعيها تجربة فطور لحم الخنزير المقدد على الطريقة الكندية
رهف تستمع بكون من قهوة ستار باكس الشهيرة
3 رهف تستمع بكون من قهوة ستار باكس الشهيرة
رهف تشارك متابعيها درجات الحرارة المنخفضة في كندا
4 رهف تشارك متابعيها درجات الحرارة المنخفضة في كندا

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