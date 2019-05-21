روائية عمانية تفوز بجائزة 'مان بوكر'

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي يوم الثلاثاء بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019 عن روايتها "سيدات القمر" التي ترجمتها إلى الإنجليزية مارلين بوث بعنوان "أجساد سماوية".

والجائزة التي تمنح سنويا وتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه استرليني تقدم لأفضل رواية ترجمت من لغتها الأصلية إلى الإنجليزية ونشرت في المملكة المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى منذ أنشئت "مان بوكر الدولية" في 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة.

الرواية التي نشرت أولا عام 2010، تسبر أغوار المجتمع العـُماني وطقوسه وعاداته، من خلال تتبع حياة أسرة عُمانية على مدى ثلاثة أجيال، من ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى اليوم.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز إن "الكتاب يستولي على العقول والقلوب بنفس المقدار".

وقالت في بيان إعلان الجائزة "إن فنها الحساس يجذبنا إلى مجتمع غني بالخيال، يفتح أبوابه لمعالجة المسائل العميقة المتعلقة بالوقت والوفيات".

وتفوقت الحارثي (41 عاما) على خمسة منافسين ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي.

والحارثي حاصلة علي درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي في جامعة إدنبرة، ولها ثلاث روايات هي "مانمات" و "سيدات القمر" و "نارينجا" إضافة إلى مجموعة من القصص القصيرة ومقالات وأعمال أكاديمية.