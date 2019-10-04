رواتب المتقاعدين.. جانب آخر لقطع الإنترنت في العراق

قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي البياتي إن قطع خدمة الإنترنت بشكل كامل يعتبر تقييدا للحريات وإضرارا بالمصالح العامة للمواطنين.

وقطعت خدمة الإنترنت في وقت متأخر من ليل الأربعاء عن نحو 75 بالمئة من مناطق البلاد في إجراء اعتبرته منظمات حقوقية متعمّداً لمنع تغطية الاحتجاجات.

وقبل ذلك تعطلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتطبيق التراسل واتسآب في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان الذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت.

ويضيف البياتي للحرة أن "قطع الإنترنت سيؤثر سلبا على الكثير من القطاعات التجارية والاقتصادية ومنها موضوع رواتب المتقاعدين التي تعتمد على الإنترنت".

ويتابع البياتي أن "هذا الإجراء (قطع الإنترنت) سيخلف ردود فعل عكسية لدى الشارع وبالإمكان تقييد بعض البرامج للضرورة الأمنية ان استلزم الأمر".

ويعتمد أكثر من ثلاثة ملايين موظف متقاعد على البطاقات الذكية "كي كارد" للحصول على رواتبهم بالإضافة لنحو مليوني نازح يحصلون على اعانات حكومية بذات الطريقة.

ولا يمكن استخدام هذه البطاقات إلا في حال توفر خدمة الإنترنت.