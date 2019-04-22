مصلون يوقفون امرأة هددت بتفجير كنسية

تمكن رواد كنيسة في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأحد من توقيف امرأة كانت تحمل مسدسا وطفلا، هددت بتفجير الكنيسة خلال قداس عيد الفصح.

شرطة المدينة وصلت إلى الكنيسة بعد دقيقتين من تلقيها اتصالا بشأن ما حدث واعتقلت المرأة، حسب بيان للشرطة.

وكانت المرأة دخلت قاعة مسرح مدرسة تستأجرها كنيسة تسيدكينو، ولوحت بمسدسها وهددت بتفجير الكنيسة وأخذت تتحدث "بنوع من الهلوسة"، حسب ما أفاد به رونالد فارمر أحد رواد الكنيسة.

ووقع الحادث في ظل تشديدات أمنية على الكنائس في أعقاب تفجيرات سريلانكا التي أودت بنحو 290 قتيلا وأوقعت قرابة 500 جريح.