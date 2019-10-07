يتقن الأعمال المنزلية.. تويوتا تقدم روبوتا يعمل بتقنية الواقع الافتراضي

أعلن معهد أبحاث تويوتا "TRI" تدريب تطوير روبوت للقيام بمهام الأعمال المنزلية المختلفة بالاستعانة بتقنية الواقع الافتراضي "VR".

ويحاول المعهد اتباع مقاربة لا تعتمد على التلقين في نقل المعرفة البشرية إلى الروبوت فيما يتعلق بأعمال المنزل للاستفادة من الحلول الإبداعية التي يمكن أن يتوصل إليها أو يطورها في إتمام المهام، وفق بيان صحفي نشره المعهد.

وأشار إلى أن الروبوت يتعلم إتمام المهام من خلال استخدام تقنية الواقع الافتراضي التي تعتمد على مخططات ثلاثية الأبعاد، بعيدا عن تزويده بتعليمات أو خطوات محددة بشكل مسبق.

ويمكن للإنسان رؤية ما يقوم به الروبوت بعيونه من أجل المساهمة في تعليمه أداء المهام، ويمكنه أيضا توجيه ملاحظات له وتعليمات بسيطة يبني عليها الروبوت في أداء مهامه بالمستقبل.

ويشير المعهد إلى أن الهدف من تطوير هذا الروبوت ليس إتاحته للبيع للمستخدمين فيها بعد، وإنما مثالا على ماهية الأبحاث والابتكار المطلوب خلال السنوات المقبلة.