روحاني: سأقدم للأمم المتحدة خطة سلام إقليمية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده يجب أن تقود عملية ضمان الأمن الإقليمي في الخليج العربي الاستراتيجي.



وأضاف روحاني، في في بداية عرض عسكري في طهران الأحد، أن إيران تمد "يد الصداقة والأخوة" للتعاون مع دول المنطقة.



وذكر أن وجود قوات أجنبية في الخليج قد يسبب مشاكل "لأمن الطاقة في العالم".

وقال روحاني إنه سيقدم خطة سلام إقليمية خلال زيارته إلى الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وتعتزم الولايات المتحدة إرسال المزيد من القوات إلى الخليج، وتقود تحالفا بحريا يضم المملكة المتحدة والسعودية ودول الخليج العربية الأخرى لتأمين الممرات المائية في المنطقة، وطرق تجارة النفط الحيوية.



واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء سلسلة هجمات على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، بعد انهيار الاتفاق النووي.

