روحاني: سنرفض أي عرض لمحادثات ثنائية مع واشنطن

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء إن رد بلاده على أي عرض بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة سيكون دائما الرفض.

وقال روحاني في جلسة برلمانية بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة "لم يُتخذ قط أي قرار بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وكانت هناك عروض كثيرة بإجراء محادثات لكن ردنا سيكون دائما الرفض".

وأضاف "إذا رفعت أميركا كل العقوبات، يمكننا كما حدث من قبل أن ننضم إلى محادثات متعددة الأطراف بين طهران وأطراف اتفاق 2015"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عرض الاجتماع مع زعماء إيران وإجراء محادثات ثنائية دون شروط مسبقة لإنهاء المواجهة بين البلدين، على الرغم من ممارسته "أقصى ضغط" على طهران.

والشهر الماضي قال روحاني إن إيران لن تجري محادثات مع واشنطن قبل أن ترفع كل العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي.