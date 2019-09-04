روحاني عن الاتفاق النووي: الخطوة المقبلة سيكون لها تأثيرات غير عادية

نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله الأربعاء إن الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي سيكون لها تأثيرات "غير عادية" وذلك قبل يومين من موعد نهائي حددته إيران لأوروبا لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015.

وقال روحاني "الخطوة الثالثة (في تقليص التزامات إيران) ستكون الأهم وسيكون لها تأثيرات غير عادية"، ولم يذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق، قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مسؤولا إيرانيا كبيرا أكد الأربعاء أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة شهور، وذلك وفق ما جاء في مسودة خطة فرنسية لإنقاذ الاتفاق.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد انسحب من تلك الاتفاقية عام 2018، وبدأت إيران الضغط على الدول الأوروبية بالتنصل من التزاماتها السابقة بشأن إنتاجها النووي.