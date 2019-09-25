رغم "الاستفزازات" الإيرانية في الخليج.. روحاني قد يدعو إلى "تحالف الأمل"

يقف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء ليلقي كلمة من المرجح أن يحدد من خلالها ما إذا كانت طهران ستتواصل من جديد مع واشنطن لتهدئة التوتر المحتدم بينهما.

ورغم التوتر الذي نشأ في المنطقة جراء الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن في الخليج، قد يدعو الأمر للاستغراب بأن يدعو روحاني إلى تشكيل "تحالف الأمل" في الخليج "لضمان حرية الملاحة وتدفق الطاقة والاستقرار الإقليمي" حسبما قال مسؤول إيراني كبير لرويترز.

وتصاعدت حدة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، لعدم التزام طهران به، وأعاد فرض العقوبات التي تكبل اقتصادها.

وترك روحاني، الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية قائلا إن بإمكان واشنطن الانضمام إلى محادثات نووية بين طهران والقوى الأخرى إذا تقرر رفع العقوبات.

لكن، ورغم جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة، قال ترامب الثلاثاء إنه سيكثف العقوبات على طهران في إطار سياسة "الضغوط القصوى" الأمريكية لإجبارها على التفاوض بشأن اتفاق أوسع نطاقا، لكن مسؤولين أميركيين ذكروا أن ترامب لا يستبعد عقد اجتماع مع روحاني إن خلا من الشروط المسبقة.

واقترب شبح الحرب أكثر بعد ضربة جوية على قلب قطاع النفط في السعودية يوم 14 سبتمبر أيلول مما ألحق أضرارا بأكبر منشأة لمعالجة الخام في العالم وتسبب في انخفاض إمدادات النفط العالمية بأكثر من خمسة بالمئة.

وتلقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية باللوم في الهجوم على إيران وليس جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران والتي أعلنت مسؤوليتها عنه. ونأت إيران بنفسها عن الهجوم.