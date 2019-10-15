روح الله.. انشق عن النظام الإيراني وأحرج مسؤوليه عبر تلغرام

فاجأ التلفزيون الإيراني مشاهديه، مساء الاثنين، بفيديو لمعارض إيراني جالسا على كرسي إلى جانب علمي إيران والحرس الثوري، يقول إنه نادم على مناهضته "للثورة الإسلامية"، وتعاونه مع دول ضد إيران، دون تقديم مزيد عن هويته، فمن هو روح الله زم المعارض الذي أزعج النظام الإيراني بشكل جعله يحرك كل ميلشياته للقبض عليه؟

روح الله زم، إيراني ولد في طهران عام 1973، والده هو رجل الدين الإصلاحي محمد علي زم، الذي تولى مناصب في الحكومة الإيرانية بين عامي 1980 و1990.

كانت نقطة التحول في علاقته بالنظام الإيراني في 2009، عندما اندلعت احتجاجات في إيران أثناء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لتقرر السلطات الإيرانية سجنه لبعض الوقت.

انشق روح الله عن النظام، وتمكن من الهرب إلى فرنسا وطلب اللجوء واستقر بالعاصمة باريس وظل ناشطا من هناك في عمله الصحفي.

كان له موقع إلكتروني اسمه "آمدنوز ميديا" وهي قناة على تطبيق "تلغرام" تتهمها السلطات الإيرانية بأنها لعبت دورا أساسيا في موجة الاحتجاجات التي هزّت إيران في ديسمبر 2017.

حرص روح الله، عبر موقعه المتوفر على أكثر من 1.4 مليون متابع، على نشر أشرطة فيديو وأخبار عن الاحتجاجات، كما نشر وثائق تكشف فساد المسؤولين الإيرانيين، وهو ما أزعج النظام الإيراني كثيرا ليصنفه على أنه صحفي مارق ومناهض للثورة.

أغلقت "تلغرام" الموقع بعد ضغط من الحكومة الإيرانية وشكواها أنه نشر معلومات حول كيفية صنع قنابل البنزين، لكنه نجح في الاستمرار لاحقا تحت اسم مختلف.

وفي مارس من هذا العام، بث التلفزيون الحكومي الإيراني فيلما وثائقيا يبين الأساليب التي تتبعها منظمات أجهزة الاستخبارات الإيرانية لمراقبة نشاط زم عن كثب.

كان لروح الله حساب مؤثر على منصة تويتر بسبب ملايين المتابعين، وطالبت السلطات الإيرانية من تويتر إقفاله، وهو ما تأتى لها في نهاية المطاف، بعدما استجابت شركة تويتر وأقفلت الحساب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، أن جهازه الاستخباراتي أوقف زم الذي قدّمه على أنه معارض "مناهض للثورة" الإسلامية ويعمل "تحت إشراف الاستخبارات الفرنسية، ولم يحدّد الحرس الثوري مكان أو تاريخ توقيف المعارض الذي كان يعيش في فرنسا في السنوات الأخيرة، وسط روايات مختلفة عن كيفية سقوطه في قبضة النظام.