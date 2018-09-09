روسيا.. اعتقال مئات المعارضين لإصلاح نظام التقاعد

اعتقلت السلطات الروسية الأحد مئات الأشخاص خلال تظاهرات رافضة لإصلاح نظام التقاعد وذلك في اليوم نفسه الذي شهدت فيه البلاد اقتراعا لانتخاب حكام للمناطق ونواب محليين ومسؤولين آخرين بينهم رئيس بلدية موسكو.

وقالت منظمة "أو في دي-إنفو" المتخصصة في متابعة أنباء الاعتقالات إن "الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 839 شخصا، معظمهم في سان بطرسبرغ ومدينة إيكاتيرينبورغ في الأورال".

والتظاهرات التي خرجت الأحد في عموم روسيا والتي كانت السلطات حظرت معظمها، نظمت بدعوة من المعارض الروسي أليكسي نافالني والذي يقبع في السجن على خلفية تظاهرات نظمت في كانون الثاني/يناير الماضي.

وهذه الانتخابات هي الأولى منذ الإعلان عن تعديل أثار استياء شعبيا في نظام التقاعد، وأدى إلى تراجع شعبية الرئيس فلاديمير بوتين ونزول عشرات الآلاف إلى الشوارع في تظاهرات احتجاجية.