روسيا تسير دوريات في شمال سوريا بالاتفاق مع تركيا

ذكرت تقارير إعلامية روسية أن الشرطة العسكرية الروسية بدأت تسيير دوريات في شمال سوريا حيث دخل الاتفاق التركي- الروسي الذين ينص على منح المقاتلين الأكراد 150 ساعة للانسحاب بشكل كامل تقريبا من المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية من سوريا، حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بيان الشرطة العسكرية الروسية الذي أفاد بأن الدوريات بدأت في مدينة منبج شمال شرقي سوريا.

في الوقت ذاته، ذكر التلفزيون الروسي أن قافلة من القوات الروسية متجهة نحو مدينة عين العرب "كوباني".

والاتفاق ينص على تحرك قوات روسية وسورية لضمان تراجع المقاتلين مسافة ثلاثين كيلو مترا من الحدود بحلول ظهر الأربعاء.

ويسمح الاتفاق الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين لتركيا بمواصلة السيطرة على المناطق التي غزتها هذا الشهر في شمال شرقي سوريا.

وشنت أنقرة هجومها ضد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية كردية القيادة الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين بزعم أنهم على صلة بجماعة كردية متمردة داخل تركيا.

ويمنح الاتفاق القوات الروسية والسورية حق السيطرة على باقي الجبهة السورية- التركية.