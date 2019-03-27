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روسيا تعترف بإرسال قوات إلى فنزويلا

طائرة تحمل العلم الروسي في مطار سيمون بوليفار في كاراكاس

قالت وزارة الخارجية الروسية إن عناصر الجيش الروسي الذين وصلوا الى فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع لهم كل الحق في التواجد هناك، وذلك في أول تعليق رسمي على نشر قوات روسية في فنزويلا.

واتسع الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول كيفية حل الأزمة السياسية في فنزويلا في أعقاب وصول أفراد من الجيش الروسي لدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان صدر في وقت متأخر من الثلاثاء إن إرسال روسيا لأفراد من الجيش "يتفق تماما" مع الدستور الفنزويلي واتفاقية ثنائية للتعاون العسكري.

ولم تفصح زاخاروفا عن عدد القوات التي أرسلتها روسيا.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسيا مؤقتا بدعم من عشرات الدول.

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