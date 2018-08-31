روسيا تعرقل تقريرا أمميا عن كوريا الشمالية

عرقلت روسيا نشر تقرير لخبراء في الأمم المتحدة مكلفين بمراقبة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية، بحسب ما أعلنه سفير موسكو لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا الخميس.

وقال الدبلوماسي الروسي، بعد اجتماع مغلق ضم الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي الخميس، إن "التقرير معلق لأننا نختلف على بعض البنود وسير العمل عليه"، من دون أن يوضح هذه البنود.

وأشار إلى أن مخاوف بلاده التي تم التعبير عنها في اجتماع للجنة العقوبات (المكلفة ملف كوريا الشمالية) "لم تؤخذ في الاعتبار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي، لم تكشف هويته، القول إن موسكو تتهم الخبراء بأنهم ذكروا في تقريرهم أن بيونغ يانغ قد تجاوزت في عام 2018 حصتها من الواردات النفطية التي حددها قرار العقوبات الذي صدر من مجلس الأمن عام 2017.