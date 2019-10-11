روسيا "تمنع" بيانا أمميا لوقف الهجوم التركي

صرح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس بأن روسيا منعت الجمعة بيانا لمجلس الأمن الدولي يدعو تركيا إلى وقف هجومها العسكري في شمال شرق سوريا.

وقال أحد المصادر إن النص الذي صاغته الولايات المتحدة كان من المقرر تبنيه في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، لكن موسكو تدخلت لوقفه.

وانتقد البنتاغون الهجوم التركي المستمر منذ ثلاثة أيام ضد قوات سوريا الديمقراطية حليف واشنطن، في شمال شرق سوريا، محذرا من "عواقب وخيمة" على أنقرة.

بينما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الجمعة إن تركيا قد تواجه عقوبات "قاسية جدا" بسبب توغلها في سوريا لمحاربة القوات الكردية.

وأضاف منوتشين، في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى صلاحيات واسعة لوزارة الخزانة لفرض عقوبات على تركيا في حال تجاوزت الخطوط الحمراء.

وحذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في النزاع المستمر منذ العام 2011 في سوريا. واعتبرت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة أن التصعيد "سيفاقم من الصدمات التي تكبدها السوريون خلال أعوام من الحرب والعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر".